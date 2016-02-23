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В гродненское небо запустили бумажные копии баллистических ракет в честь Дня защитников Отечества

23 февраля 2016 08:25
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Новости Беларуси. В Гродно День защитников Отечества ознаменовали запуском ракет в небо. Такое необычное поздравление подготовили воспитанники местной ракето-модельной лаборатории.

Ребята приехали в одну из воинских частей. Провели небольшую лотерею, главным призом которой стал трёхдневный увольнительный. Затем в небо взлетели бумажные копии баллистических ракет. Высота полёта каждой - около 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Липай, заведующий лабораторией ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра творчества:
Мы вырашылі такім нетрадыцыйным спосабам, як цяпер кажуць -  крэатыўным, павіншаваць людзей у пагонах са святам Днём Абаронцаў Айчыны. Хлопцы вырабілі мадэлі ракет з сімволікай гэтай часці, 74 полка. Таксама правялі яшчэ латэрэю, разгулялі прыз.

# общество # День защитника Отечества # Александр Липай

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