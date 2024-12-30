В Городокском районе открыли филиал центра социального обслуживания

Жители агрогородка Пальминка Городокского района Новый год начнут с похода в спортивный зал. В рамках марафона «От всей души» здесь открыли филиал территориального центра социального обслуживания населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь будут работать кружки и клубы по интересам, и не только спортивной направленности. Можно получить, например, консультацию психолога.

Новый объект, который торжественно открыл министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, располагается в здании сельского Дома культуры. Готовить к открытию его начали еще в июне. Провели капитальный ремонт, смонтировали электрооборудование. И сегодня это место притяжения пожилых людей. На территории Пальминского сельсовета живет свыше 1 600 человек. Почти треть из них на заслуженном отдыхе. И почти 40 сельчан уже записались в центр.

Валентина Поляничко:

У нас есть клуб «Фитнес-леди», девушки серебряного возраста. Они с удовольствием занимаются. Идет у нас разминка. Очень сейчас популярна такая форма занятий, как табата. Это физическое упражнение, которое выполняется под музыку.

Виктория Максименко, заведующая Пальминским филиалом Территориального центра социального обслуживания населения Городокского района:

Будем проводить работу с пожилыми людьми, инвалидами. Заинтересовали их кружками. У нас будут проходить кружок «Здоровье и сила» – спортивный кружок, «Творческие способности» – кружок, где наши пенсионеры пожилые могут реализовать свои способности.

В канун Нового года исполнилась еще одна мечта. У Янины Петуховой редкое заболевание опорно-двигательного аппарата. Смыслом жизни для нее стала вышивка. Еще осенью Сергей Масляк помог организовать выставку рукодельницы в торговом центре «Столица». А сегодня привез инвалидное кресло-коляску, в которой можно передвигаться даже по бездорожью.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Добрые дела делать очень просто, надо просто небольшое желание. Что ей сегодня нужно для того, чтобы сделать свою жизнь еще более комфортной? В беседе мы поняли, что это инвалидная коляска. Уверен, что это даст ей силы и желание жить, творить.