Три новых спортивных объекта открыли в Гомельской области

Накануне главного праздника страны – Дня Независимости – в Гомельской области открыли три новых спортивных объекта. Один из них – современный стадион в городском поселке Копаткевичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь есть футбольное поле с профессиональным покрытием, беговые дорожки и площадка для воркаута. Первый матч местная юношеская команда сыграла со сверстниками из Гомеля и Мозыря.

Клим Ковальчук, житель городского поселка Копаткевичи: Очень классные эмоции, потому что тогда был стадион с ямками, а этот очень мягенький и хороший. Мы будем пытаться идти к своей мечте и будем очень много делать упора для чемпионства.

Строительство стадиона – часть программы по комплексному благоустройству малых населенных пунктов региона. Вклад в развитие поселка внесло предприятие «Беларуськалий». Помощь при возведении социальных объектов – это инвестиция в будущее

Игорь Делендик, заместитель генерального директора предприятия «Беларуськалий»: Мы посмотрели, что здесь детей очень много, и было принято решение, чтобы построить стадион, оказать спонсорскую помощь в размере более 2 миллионов рублей, если точнее – 2 миллиона 250 тысяч. И я поднимаю, что получился прекрасный стадион. Вы посмотрите, как дети рады – как этому первому голу, так и всему остальному.

Андрей Барановский, заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Добрая традиция в нашей стране – это в преддверии замечательных праздников открывать серьезные объекты для наших граждан. И огромное внимание делается для того, чтобы спорт развивался, в том числе и детский. Основная задача, которую мы здесь в области ставим для себя – это забрать как можно больше деток с улицы и привлечь сюда на такие красивые спортивные площадки. Поэтому для этих целей в области разработана целая программа.

Развитие спортивной инфраструктуры в Петриковском районе продолжится: к открытию готовится еще один стадион и игровые зоны на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра «Птичь».