В Гомеле установят памятный знак жертвам геноцида белорусского народа
Памятный знак жертвам геноцида белорусского народа установят в Гомеле в сквере на площади Восстания. В годы войны здесь находился пересыльный лагерь, в котором погибли более 115 тысяч человек. В честь 80-летия освобождения Беларуси мемориал благоустраивается. Реконструкцию уже завершают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Германов, заместитель председателя Гомельского горисполкома:
Знак уже изготовлен, он находится в Минске. Планируется до 15 июня его установка и принятие областной и республиканской комиссией. По планам – все работы завершить к 25-27 числу, чтобы было еще время для наведения лоска. В дальнейшем 3 июля мы планируем открыть данный знак.
Постамент под танк Т-34 облицуют гранитом. Легендарная машина более полувека возвышалась над площадью в память о воинах-освободителях. С завершением благоустройства танк после реставрации вернется на прежнее место в парадном виде.