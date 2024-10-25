В Гомеле идёт ремонт самого длинного пешеходного моста в Беларуси

В Гомеле идет ремонт самого длинного пешеходного моста в Беларуси. Его протяженность – 550 метров. Инженерное сооружение связывает микрорайоны Гомсельмаш и Старый аэродром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 37 лет эксплуатации конструкция обветшала. Строители укрепят пролеты, заменят перила и приведут в порядок лестницы. Кроме того, на мосту оборудуют пандусы, крыши и освещение. Работы одновременно идут со стороны улиц Дворникова и Кирова.

Алексей Валевич, старший прораб филиала «Мостостроительное управление № 4» предприятия «Мостострой»:

Произведены работы по демонтажам старых лестничных маршей. Со стороны улицы Кирова разобран старый пандус и лестничный марш. Разобраны старые опоры, на которых он находился. Вместо них уже устроены новые фундаментные подушки. Происходят демонтажные работы оставшихся элементов косоуров. Идет подготовка мостового полотна к устройству монолитной плиты. Устраивается на допорные участки над железнодорожным полотном на территории действующей комбината «Гомсельмаш».

Планируемый срок окончания ремонта – апрель 2025-го. В Гомельском облисполкоме отмечают, что популярность путепровода высока. Прогулка по нему занимает около восьми минут. При этом ближайшие пути обхода находятся на расстоянии четырех и шести километров, а если использовать общественный транспорт, нужно делать пересадку.