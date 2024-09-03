В Гимназии № 50 Минска открылся инженерный класс

В столичной Гимназии № 50 открылся инженерный класс. Учебный год для него начался на одном из крупнейших предприятий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодым людям рассказали историю завода, показали выпускаемую продукцию и познакомили с перспективами карьерного роста с потенциальными рабочими местами. Изучать технические дисциплины еще до поступления в профильные учреждения появилась у 56 гимназистов.

Дарья Томашова, учащаяся Гимназии № 50 Минска:

Я считаю, что на этом держится наше будущее. И авиационное дело, разработка каких-то технических предметов, таких как холодильники, стиральные машины. Я считаю, без этого нам никуда. И это очень хорошая профессия.

Лола Пахомова, директор гимназии №50 Минска:

Сегодня это востребовано в стране, поэтому мы направленно занимаемся с нашими детьми 50-й гимназии этим направлением. И нужно сказать, что 1 сентября этого года наша гимназия вступает в юбилейный год, 70 лет гимназии, и открылась школа 50-я. Повышенный уровень математики и физики был в этой школе 70 лет назад. И инженерная направленность. То есть мы вернулись к тому, с чего все начиналось.