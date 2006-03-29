В ГАИ Беларуси начал работать телефон доверия

Отныне, набрав номер <218-52-42> можно сообщить о фактах грубого нарушения Правил дорожного движения, угона автотранспорта и дорожных происшествиях.Кроме того, в ГАИ готовы рассматривать и информацию о неправомерных действиях своих сотрудников. По телефону можно изложить замечания и предложения по созданию безопасных условий движения на дорогах. Полученная информация будет постоянно учитываться, анализироваться для принятия конкретных адресных мер. Телефон доверия Госавтоинспекции в Минске работает круглосуточно.