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В ГАИ Беларуси начал работать телефон доверия

29 марта 2006 14:31
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Отныне, набрав номер <218-52-42> можно сообщить о фактах грубого нарушения Правил дорожного движения, угона автотранспорта и дорожных происшествиях.Кроме того, в ГАИ готовы рассматривать и информацию о неправомерных действиях своих сотрудников. По телефону можно изложить замечания и предложения по созданию безопасных условий движения на дорогах. Полученная информация будет постоянно учитываться, анализироваться для принятия конкретных адресных мер. Телефон доверия Госавтоинспекции в Минске работает круглосуточно.
# общество

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