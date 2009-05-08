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В Европе – День освобождения от фашизма

08 мая 2009 15:37
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Цветы и венки легли к подножию практически всех военных монументов Западной и Восточной Европы – от Великобритании до Польши. Традиционно там празднуют Победу именно сегодня: по среднеевропейскому времени гитлеровская Германия капитулировала в 22 часа 43 минуты. В Москве и Минске тогда уже наступило 9-е мая. Отсюда и отличие в дате. В Старом Свете этот праздник официально называют Днём памяти и примирения. Торжественные церемонии с участием глав государств и ветеранов проходят сегодня во многих европейских городах.
# общество # Фашизм

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