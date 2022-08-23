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В этой школе в Витебском районе поменялось всё! Узнали, как готовились к новому учебному году

23 августа 2022 20:20
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Новости Беларуси. Школы и гимназии готовятся встретить ребят после летних каникул. Последние приготовления идут в учреждениях образования. Только в Витебской области в 2022 году распахнут свои двери более 300 школ и гимназий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К новому учебному году некоторые из них обновились. Причем преображаются не только учреждения с городской пропиской. В Яновичской средней школе поменялось все – от яркого фасада до специального современного оборудования в кабинетах.  

Виктор Пралич продолжит тему.  

В этой школе в Витебском районе поменялось всё! Узнали, как готовились к новому учебному году-1

Для Яновичской средней школы нынешний учебный год 57-й по счету. Но этот День знаний для учеников и наставников будет особенный. Школу полностью обновили. Капитальный ремонт провели от крыльца до крыши.  

В этой школе в Витебском районе поменялось всё! Узнали, как готовились к новому учебному году-4

Ирина Изобова, директор Яновичской средней школы:  
Мы будем встречать с большим удовольствием и радостью наших 100 учеников и 19 педагогов. Потому что школа за это лето прям преобразилась. Столько всего красивого, нового, интересного сделано. И с технической стороны, и в эстетическом оформлении.  

В этой школе в Витебском районе поменялось всё! Узнали, как готовились к новому учебному году-7

Теперь у начинающих мастеров Яновичской школы на уроках трудового обучения возможностей будет куда больше. В кабинет закупили новые инструменты, установлены современные верстаки. В общем, теперь у мальчишек появятся новые идеи для подарков в стиле хенд-мейд.  

В этой школе в Витебском районе поменялось всё! Узнали, как готовились к новому учебному году-10

Сергей Зуев, учитель трудового обучения Яновичской средней школы:  
Инструменты как раз для них – небольшие. Под их детские руки. Для ребят, конечно, хорошо, когда новое появляется. Потому что, когда они пришли, здесь были старые верстаки, лет 50 верстакам. Они к ним относятся как-то так.  

Удивлять кулинарными изысками будут и повара школьной столовой. Здесь заменили часть оборудования. Совсем скоро меню оценят и детишки. Причем обеденный зал тоже не узнать. Мебель распаковали на днях.  

В этой школе в Витебском районе поменялось всё! Узнали, как готовились к новому учебному году-13

Виктор Пралич, корреспондент:  
Современный облик приобрел и кабинет обслуживающего труда. Сделан косметический ремонт, обновлено технологическое оборудование, чтобы учить местных школьниц ведению домашнего хозяйства и созданию уюта в семье.  

Екатерина Тихновецкая – учитель иностранных языков. Говорит, что за летние каникулы уже успела соскучиться по учебным будням. Для молодого наставника это время особенное, ведь Екатерина – выпускница этой же школы. А потому признается, что ответственно работать здесь приходится вдвойне.  

В этой школе в Витебском районе поменялось всё! Узнали, как готовились к новому учебному году-16

Екатерина Тихновецкая, учитель иностранных языков Яновичской средней школы:  
Когда-то давно я услышала на уроках белорусской литературы пословицу: где родился, там и пригодился. И я задумалась. Человеку ведь необязательно покорять другие города, страны. Добрые дела можно совершать и на родной земле. Служить во благо родины. Поэтому в дальнейшем я не планирую куда-то уезжать. Останусь здесь педагогом.  

В этой школе в Витебском районе поменялось всё! Узнали, как готовились к новому учебному году-19

На ремонтные работы в школах Витебской области было выделено 38 миллионов рублей. Где-то просто обновили внешний вид и благоустроили территорию. Другие здания были полностью модернизированы. И уже 1 сентября нарядные девчонки и мальчишки придут в свою родную школу, которая встретит их обновленной и нарядной.  

# Школы в Беларуси # общество # Ирина Изобова # Сергей Зуев # Виктор Пралич # Екатерина Тихновецкая # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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