В доме в Ляховичах вода заливала электрические счётчики. Как это комментируют местные власти?

Новости Беларуси. За каждой проблемой – конкретный человек. Работа с обращениями граждан остается в приоритете для всех ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но иногда, чтобы решить проблему местного масштаба, людям приходится не один год оббивать пороги кабинетов чиновников. У многих после такого «хождения по мукам» опускаются руки. Но это не про героев следующего сюжета. Как всего один звонок на прямую линию помогает решить житейскую проблему? Реальные истории в сюжете Юлии Мычки.

Двери надо силой закрывать. 50 раз били, вот такие ямы парабили. Абы что парабили. Капитальный ремонт – в газете написано.

Для жителей этого дома в Ляховичах окончание капремонта не поставило точку в переписке с местными властями. Уже в ходе долгожданной стройки вскрылись дефекты, от которых до сих пор страдает весь дом. Недостатки налицо. По словам жителей, всему виной качество.

Елена Якубец, жительница Ляховичей:

Когда была раскрыта крыша, пошли ливневые дожди. Вода по площадке текла. Она заливала электрическую шахту, где наши счетчики стоят. Мы делали отвод, баночки подставляли, чтобы не было какого-то возгорания, чтобы не повредить электричество. Мы были без света. Жаловались, в разные инстанции мы стучали.

Но и это не все. Новый фасад даже не выдержал испытание первой зимой. Отвалившиеся куски краски местные находят ежедневно. В ЖКХ устраняют проблемы точечно, но визуал, как и качество работ, оставляет желать лучшего. Понимание своих негодований жители дома на улице Чкалова нашли во время выездного приема спикера Совета Республики. Показанные фотографии Наталью Кочанову ошеломили. У местных коммунальщиков не оставалось другого выхода, как провести гарантийный ремонт на совесть.