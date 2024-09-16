В МОК объявили официально имена на пост президента

Президент Всемирной ассоциации легкой атлетики Себастьян Коу входит в список претендентов на пост президента МОК. Комиссия МОК по этике ранее уже публиковала указания, которые могут воспрепятствовать выдвижению его на должность. Период приема заявок завершился 15 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Среди других претендентов – глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал бин Хуссейн, двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри и другие Кандидаты имеют право переизбираться до достижения 70-летнего возраста.