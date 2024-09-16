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WP: ВСУ могут устроить госпереворот в случае мирной сделки с РФ

16 сентября 2024 14:23
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The Washington Post пишет, что в Украине может произойти государственный переворот, если придется уступать территории ради мирного соглашения. Об этом пишет ТАСС.

Однако многие украинцы, особенно бойцы ВСУ, не готовы к таким уступкам. Военный медик Вероника сказала, что «государственный переворот будет», так как эту идею поддерживает только тот, кто живет в мирных городах.

The Wall Street Journal ранее сообщал, что жители Украины все больше и больше поддерживают идею переговоров с Россией, хотя военнослужащие скептически относятся к любой сделке. На Восточном экономическом форуме российский президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна на переговоры по параметрам, согласованным в Стамбуле.

# Международная политика

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