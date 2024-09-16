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В Польше из-за наводнений введён режим стихийного бедствия

16 сентября 2024 13:53
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В Польше из-за наводнений введен режим стихийного бедствия. Сильные ливни вызвали масштабный разлив рек, которые буквально утопили южные и некоторые западные районы страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабы катастрофы огромны.

В Польше из-за наводнений введён режим стихийного бедствия-2

Зафиксированы многочисленные разрушения, из пострадавших районов идет эвакуация жителей. В спасательной операции задействованы пожарные полиция и армия, тяжелая техника и вертолеты. Сообщается о двух погибших. Город Клодзко, который еще называют польской Прагой, теперь больше похож на Венецию. Там из-за прорыва дамбы все улицы ушли под воду, уровень которой поднялся до полутора метров. В четырех воеводствах из-за непогоды закрыли детсады и отменили занятия в школах. Без электричества остаются более 50 тысяч домов. Во многих населенных пунктах нет связи, не работают автозаправки. По данным властей, эти наводнения стали сильнейшими за последние 30 лет.

# Природные катаклизмы

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