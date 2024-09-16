В Польше из-за наводнений введён режим стихийного бедствия

Зафиксированы многочисленные разрушения, из пострадавших районов идет эвакуация жителей. В спасательной операции задействованы пожарные полиция и армия, тяжелая техника и вертолеты. Сообщается о двух погибших. Город Клодзко, который еще называют польской Прагой, теперь больше похож на Венецию. Там из-за прорыва дамбы все улицы ушли под воду, уровень которой поднялся до полутора метров. В четырех воеводствах из-за непогоды закрыли детсады и отменили занятия в школах. Без электричества остаются более 50 тысяч домов. Во многих населенных пунктах нет связи, не работают автозаправки. По данным властей, эти наводнения стали сильнейшими за последние 30 лет.