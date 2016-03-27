В День работников бытового обслуживания в Минске отметили лучших в данной отрасли

Новости Беларуси. Как сделать жизнь комфортной, а городу придать больше красоты и уюта. 27 марта свой профессиональный праздник отмечают люди, которые, без преувеличения, знают все о доступном и качественном сервисе. По традиции в Минске отметили лучших работников отрасли, ветеранов и грамотных руководителей.

Сегодня в сфере бытового обслуживания трудятся десятки тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Сидо, директор Кореличского комбината бытового обслуживания населения:

В Кареличах, в нашем городском поселке, который сравнительно небольшой из районных центров, естественно, наши люди каждого из работников службы быта знают в лицо. И очень приятно, когда они отзываются очень тепло.

Виталий Михарев, директор Гомельского предприятия бытового обслуживания населения:

В прошлом году получили, мы были первыми тоже. Поэтому становится более привычно, второй год получаем. Конечно, среди монстров бытового обслуживания республики, которые есть, ты осознаешь, что там тоже коллективы такие боеспособные, и получить среди них награду, первое место, конечно, очень почетно.