Александр Лукашенко ознакомился с новой городской электричкой последнего поколения

В перспективе городские линии свяжут Минск с ближайшей пригородной зоной и городами-спутниками.

Ожидается, новый вид транспорта разгрузит столичные магистрали и обойдется городу значительно дешевле, чем строительство метро.

Президент получил билет номер «один» и даже заглянул в кабину машиниста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Идея была такова: надо в окраинах из-под земли вылазить, по земле электрички пускать. Это намного дешевле. Такие электрички – высочайший комфорт. Едешь как в «Мерседесе», ничего не шелохнется, легко набирает скорость. И на всех выездных железнодорожных магистралях мы планируем лет через пять иметь такие городские электрички. То есть использовать в Минске разветвленную железнодорожную сеть, чтобы по ней пустить городской транспорт, такие электрички. И метро в Минске будем расширять, чтобы это был цивилизованный город.

Плохой пример – Москва. Прозевали в свое время – сейчас люди задыхаются – ни проехать, ни пройти. Это нам наука. У нас уже кое-где пробки появляются в определенное время, поэтому надо упредить, надо раньше все это делать. Как бы не было сложно и трудно.