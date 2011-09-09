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Александр Лукашенко ознакомился с новой городской электричкой последнего поколения

09 сентября 2011 14:10
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В перспективе городские линии свяжут Минск с ближайшей пригородной зоной и городами-спутниками.

Ожидается, новый вид транспорта разгрузит столичные магистрали и обойдется городу значительно дешевле, чем строительство метро.

Президент получил билет номер «один» и даже заглянул в кабину машиниста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Идея была такова: надо в окраинах из-под земли вылазить, по земле электрички пускать. Это намного дешевле. Такие электрички – высочайший комфорт. Едешь как в «Мерседесе», ничего не шелохнется, легко набирает скорость. И на всех выездных железнодорожных магистралях мы планируем лет через пять иметь такие городские электрички. То есть использовать в Минске разветвленную железнодорожную сеть, чтобы по ней пустить городской транспорт, такие электрички. И метро в Минске будем расширять, чтобы это был цивилизованный город.
Плохой пример – Москва. Прозевали в свое время – сейчас люди задыхаются – ни проехать, ни пройти. Это нам наука. У нас уже кое-где пробки появляются в определенное время, поэтому надо упредить, надо раньше все это делать. Как бы не было сложно и трудно.

Александр Лукашенко ознакомился с городской электричкой последнего поколения

Машинист

Александр Лукашенко ознакомился с городской электричкой последнего поколения

Александр Лукашенко ознакомился с городской электричкой последнего поколения

Городская электричка

Проводники

Городская электричка

# общество # Лукашенко # Фотофакт

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