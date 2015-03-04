В честь воинов-интернационалистов назвали набережную Свислочи в Минске

Новости Беларуси. Дань памяти самой продолжительной войне 20 века. Набережную Свислочи в Минске назвали в честь воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об участке между Островом мужества и скорби до места, где улица Мельникайте примыкает к проспекту Победителей.

С такой инициативой ранее выступила городская организация ветеранов войны «Память».

Всего дорогами огненного Афгана прошло больше 30 тысяч белорусов. 800 из них так и не вернулись домой. Кто-то был убит, кто-то до сих пор считается пропавшим без вести.