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В честь воинов-интернационалистов назвали набережную Свислочи в Минске

04 марта 2015 10:57
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Новости Беларуси. Дань памяти самой продолжительной войне 20 века. Набережную Свислочи в Минске назвали в честь воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об участке между Островом мужества и скорби до места, где улица Мельникайте примыкает к проспекту Победителей.

С такой инициативой ранее выступила городская организация ветеранов войны «Память». 

Всего дорогами огненного Афгана прошло больше 30 тысяч белорусов. 800 из них так и не вернулись домой. Кто-то был убит, кто-то до сих пор считается пропавшим без вести.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси

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