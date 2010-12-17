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В честь наступающего года Кролика зоопарк в Южной Корее одел кроликов в национальные костюмы

17 декабря 2010 08:07
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По всей планете уже готовятся к встрече 2011 года — года Кролика.

Необычную пиар-кампанию живого символа праздника устроили в одном из южнокорейских зоопарков. Здесь подготовили для гостей неожиданную встречу — семейство кроликов в национальных костюмах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ушастые символы будущего года, понимая важность возложенной на них миссии, вели себя смирно и давали каждому возможность сфотографироваться на память.

Ким Ян Беон, менеджер зоопарка:
2011 год — год кролика. А кролик — древний символ удачи и богатства. Поэтому наш зоопарк придумал множество мероприятий. И каждый, кто их посетит, станет богатым и удачливым, гарантирую.

# общество # Фотофакт

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