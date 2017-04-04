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В Центре паллиативной медпомощи детям появились уникальные приборы для физиопроцедур

04 апреля 2017 14:50
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Новости Беларуси. В Республиканском клиническом центре паллиативной медицинской помощи открылся кабинет физиотерапевтического лечения с уникальным оборудованием. В тестовом режиме он начал работать еще зимой.

Теперь здесь будут проводить вакуумный массаж, магнито- и лазеротерапию, а также помогать детям с проблемами органов дыхания.

Современные аппараты доступны для пациентов как в стационаре, так и в отделении дневного пребывания. Собрать необходимую сумму на оборудование удалось за счет проданных изображений, созданных самими детьми.

В Центре паллиативной медпомощи детям появились уникальные приборы для физиопроцедур-1

Людмила Бомберова, директор ГУ «Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи детям»:
Большая часть наших детей – это дети с заболеваниями нервной системы, мышечной системы, которые не могут активно двигаться. Мы закупили эти приборы для того, чтобы улучшить кровообращение, лимфоотток, предотвратить образование пролежней у лежачих детей.

И, сколько это возможно, предотвратить обострение заболеваний, в частности – судорог.

Всего в центре сейчас обследуются 8 пациентов с серьезными заболеваниями. Кстати, помогают детям справляться с болезнями и специалисты Белорусского детского хосписа – пример частно-государственного партнерства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Медицинское оборудование # Фотофакт # Людмила Бомберова

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