В Центре паллиативной медпомощи детям появились уникальные приборы для физиопроцедур

Новости Беларуси. В Республиканском клиническом центре паллиативной медицинской помощи открылся кабинет физиотерапевтического лечения с уникальным оборудованием. В тестовом режиме он начал работать еще зимой.

Теперь здесь будут проводить вакуумный массаж, магнито- и лазеротерапию, а также помогать детям с проблемами органов дыхания.

Современные аппараты доступны для пациентов как в стационаре, так и в отделении дневного пребывания. Собрать необходимую сумму на оборудование удалось за счет проданных изображений, созданных самими детьми.