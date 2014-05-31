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В центре Минска «сгорел» автобус. На проспекте Независимости снимают фильм

31 мая 2014 13:45
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Новости Беларуси. В центре Минска, на проспекте Незавимости днем 31 мая замечен сгоревший автобус. К счастью, никто не пострадал и это не чрезвычайное происшествие. В столице в эти выходные снимают кино.

Съемки картины «Мы, братья» (предыдущее название «Авель») уже подходят к концу.

БЕЛТА:
По сюжету, городской автобус подрывается в центре города напротив Дворца Республики. В числе пострадавших пассажиров оказывается и главная героиня фильма - журналистка Сара в исполнении американской актрисы Наташи Алам. Из соображений безопасности взорвали транспорт на полигоне. Сцены с пострадавшими решено было снять на проспекте Независимости.

В съемках финальных эпизодов задействованы актриса Наташа Алам, немецкий актер с белорусскими корнями Евгений Шмарловский, белорусские актеры Владимир Гостюхин и Руслан Чернецкий.

В фильме также принял участие и Эрик Робертс, брат прославленной актрисы Джулии Робертс. Режиссер фильма – Уильям де Виталь. Премьера состоится на международном кинофестивале «Лiстапад-2014». 

Актёры и режиссёры вместо автомобилистов. "В выходные на проспекте Независимости в Минске будет ограничено движение транспорта. В связи с этим автобусы пойдут по изменённым маршрутам. За изменениями следите на сайте «Минсктранса», сообщали вчера в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# общество # Работа транспорта в Минске # Фотофакт

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