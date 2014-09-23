Новости Беларуси. В Брестской области обнаружено братское захоронение партизан, погибших в годы Великой Отечественной. Историкам о могиле неизвестных героев сообщила местная жительница.В далеком 1944 15-летняя девочка видела место последней дислокации партизан. Сейчас предстоит выяснить имена бойцов.

Юлия Бешанова, СТВ:

Эта сегодня перейти Днепро-Бугский канал через мост ничего не стоит. В «горячем» 44-ом за этот переход в течение 40 дней велись ожесточенные бои. Северный берег полностью контролировали немцы, на юге – большая партизанская зона.

Сегодня на месте родительского дома Анны Мотузко – растет полынь: хутор, жители которого помогали партизанам, немцы сожгли. Спустя 70 лет Анна Васильевна рассказывает: ей было всего 15, когда в дверь дома постучали три партизана. На несколько месяцев они поселились в деревне Великий Лес.

Анна Мотузко:

Готовили, стирали. Мама готовила, папа тоже помогал. Они уезжали, приезжали. Раненых привозили. Помогали.

В начале марта 1944 за эту территорию начались ожесточенные бои. С важным донесением к штабу своего соединения попытались прорваться и постояльцы Анны Васильевны. От сопровождения, которое помогло бы обойти немецкие засады, бойцы отказались.

Анна Мотузко:

Папа сказал: давайте я вас проведу. А они: не надо, мы сами. Вот поехали и их убили. А кто возил – не знаю. Молодые были. Белорусские, на белорусском говорили.

Спустя несколько часов, жители окрестных хуторов услышали выстрелы. А через три дня погибших партизан обнаружили в нескольких километрах от леса. Похоронили павших героев на деревенском погосте.

Вера Ворон:

В военное время похоронено здесь три партизана, наверное. Так их положили и все на этом. Слава Богу, на святом месте. Может, родственники до сих пор их ищут.

Сегодня тех, кто помнит эту историю, в живых практически не осталось. О неизвестном захоронении местные жители рассказали краеведам. На братской могиле, спустя 70 лет, установили металлический крест. На нем табличка – «неизвестные партизаны». Специалисты в подлинности рассказов старожилов не сомневаются - по музейным документам им уже удалось восстановить события тех дней.

Сергей Граник, директор военно-исторического музея им. Удовикова:

В феврале — марте 1944 сюда по приказу Понамаренко пришли рейдовые бригады «За родину» им. Флегонтова из Минской области. Три погибших — это была разведка этой бригады. И они стояли непосредственно возле канала, чтобы собирать сведения и сообщать о передвижениях противника.

Ставить точку в этом «деле 44-ого» все еще рано. Сотрудники музея уже сделали запрос в национальный архив Республики Беларусь и надеются – совсем скоро из забвения вернутся и эти имена, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.