В Бресте запустили один из 20 электрокотлов. Он будет использовать энергию БелАЭС

Новости Беларуси. В Бресте запустили один из 20 электрокотлов, предусмотренных программой интеграции БелАЭС в энергосистему Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их суммарная мощность – 916 МВт, на Брестскую область приходится 15 %.

Сердце Восточной районной котельной в Бресте – это новый электрокотел. Раньше система работала на природном газе. С момента запуска в 1970-е энергопотребность микрорайона выросла, увеличить мощности позволила модернизация.

Котельная обслуживает значительную часть города. Это не только жилой фонд, но и крупные социальные и промышленные объекты. Теперь же она сможет еще использовать энергию атомной электростанции, обеспечивая регулирование суточного графика нагрузок.