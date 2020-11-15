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В Бресте запустили один из 20 электрокотлов. Он будет использовать энергию БелАЭС

15 ноября 2020 12:14
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Новости Беларуси. В Бресте запустили один из 20 электрокотлов, предусмотренных программой интеграции БелАЭС в энергосистему Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их суммарная мощность – 916 МВт, на Брестскую область приходится 15 %.

В Бресте запустили один из 20 электрокотлов. Он будет использовать энергию БелАЭС-1

Сердце Восточной районной котельной в Бресте – это новый электрокотел. Раньше система работала на природном газе. С момента запуска в 1970-е энергопотребность микрорайона выросла, увеличить мощности позволила модернизация.

В Бресте запустили один из 20 электрокотлов. Он будет использовать энергию БелАЭС-4

Котельная обслуживает значительную часть города. Это не только жилой фонд, но и крупные социальные и промышленные объекты. Теперь же она сможет еще использовать энергию атомной электростанции, обеспечивая регулирование суточного графика нагрузок.

В Бресте запустили один из 20 электрокотлов. Он будет использовать энергию БелАЭС-7

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Мы сейчас находимся на Восточной районной котельной № 2, где реализован один из пунктов плана мероприятий по интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему. Мы видим современный объект, где будет использоваться электрическая энергия вместо природного газа для обеспечения определенной зоны теплоснабжения города Бреста. Это, во-первых, повышение энергетической безопасности Республики Беларусь, так как идет диверсификация топливно-энергетических ресурсов. Второе – это снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, это положительное влияние на климат именно в регионе в целом.

В Бресте запустили один из 20 электрокотлов. Он будет использовать энергию БелАЭС-10

Такой постепенный переход на электричество – часть комплексного плана по развитию энергетической системы до 2025 года.

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# АЭС в Беларуси # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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