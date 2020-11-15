В Бресте запустили один из 20 электрокотлов. Он будет использовать энергию БелАЭС
Новости Беларуси. В Бресте запустили один из 20 электрокотлов, предусмотренных программой интеграции БелАЭС в энергосистему Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их суммарная мощность – 916 МВт, на Брестскую область приходится 15 %.
Сердце Восточной районной котельной в Бресте – это новый электрокотел. Раньше система работала на природном газе. С момента запуска в 1970-е энергопотребность микрорайона выросла, увеличить мощности позволила модернизация.
Котельная обслуживает значительную часть города. Это не только жилой фонд, но и крупные социальные и промышленные объекты. Теперь же она сможет еще использовать энергию атомной электростанции, обеспечивая регулирование суточного графика нагрузок.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Мы сейчас находимся на Восточной районной котельной № 2, где реализован один из пунктов плана мероприятий по интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему. Мы видим современный объект, где будет использоваться электрическая энергия вместо природного газа для обеспечения определенной зоны теплоснабжения города Бреста. Это, во-первых, повышение энергетической безопасности Республики Беларусь, так как идет диверсификация топливно-энергетических ресурсов. Второе – это снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, это положительное влияние на климат именно в регионе в целом.