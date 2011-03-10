В Бресте из-за излишней влажности с некоторых высотных зданий ежегодно осыпается облицовочная плитка

Проблема для города не новая, но актуальная. Ведь украшение ряда домов уже стало настоящей угрозой для их жителей.

Федор Владимирович в этом доме живет с момента его постройки. Поэтому о проблемах своей высотки знает больше других. К тому же, он был одним из тех, кто его возводил. Он отчетливо помнит, как эту самую плитку попросту лепили на фасад.

Федор Шелевиля:

Эту плитку укладывали зимой. Висели на досточках и обкладывали. Шел с собачкой, так прям за спиной упала плитка.

Эти семь красных домов по улице Гаврилова в округе знают все. И те, кто живет в них, и те, кто проходит мимо. Детям во дворах запрещают близко подходить к стенам, а машины паркуют как можно дальше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Козел:

Чтобы плитка не упала на машину, я ставлю ее подальше. Во двор невозможно заехать, когда она падает.

Здесь был не ЖСК, а государственный дом. В дом управление жаловались.

Надежда Саврицкая:

Обращались в дом управление.

Еще моих детей, им сейчас 20 лет, когда они были маленькими, уже к дому не подпускали. Уже лет 10-15 назад падала.

О проблеме этих домов, построенных еще 1985 году, в ЖЭС № 9 знают давно. Правда, пытаются ее решить, руководствуясь принципом от случая к случаю. Где-то предупредят, где-то загородят.

Александр Терехов, начальник ЖЭС № 9 Бреста:

Ограждаем места, где возможны падения плитки. Наносим предупреждающие надписи.

Когда подойдет срок капительного ремонта дома, тогда и будут производиться эти работы.

В графе «Последний капитальный ремонт паспорта жилого дома № 26 по улице Гаврилова» стоит прочерк. Следующий ожидают только в 2028 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». То есть, через 17 лет.

Игорь Антонов, начальник отдела эксплуатации жилого фонда КУП ЖРЭО Бреста:

На этот год планируется капитальный ремонт Гаврилова 21 и 22.

Будет проводиться полный капитальный ремонт: утепление, благоустройство, замена кровли.

Есть перечень капитального ремонта на 2011 – 2015 год. Согласно ему, будет производиться ремонт остальных домов.

Наследие великой советской стройки стало для коммунальных служб города настоящей головной болью. Главное, чтобы эта боль не становилась для людей в прямом смысле головной.