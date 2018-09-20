В Березовском районе перезахоронили останки немецких и венгерских солдат

Новости Беларуси. Останки 200 немецких и 33-ех венгерских солдат перезахоронили в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имена погибших в годы Второй мировой войны удалось узнать по найденным медальонам. Останки скелетов извлекли из земли в местах боевых действий – Петриковском районе и Осиповичах. Определить захоронения удалось при помощи немецких архивных документов. А вот эксгумацией занималась белорусская сторона – специализированный поисковый батальон. На втором по величине сборном кладбище Беларуси теперь покоятся больше 20 тысяч немецких и венгерских солдат.

Вольфганг Браст, руководитель службы перезахоронения в Беларуси Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями:

На территории Беларуси работы по перезахоронению ведутся с 2000-го года. В общей сложности здесь погибли около 100 тысяч немецких солдат. На этот момент мы 56 тысяч перезахоронили.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси:

Я хотел бы поблагодарить белорусскую сторону, особенно специальный батальон по захоронению, за их помощь. Мы живем в неспокойное время и видим сколько войн вокруг и к чему они могут привести. Тем важнее вспоминать те ужасные события из прошлого столетия. Визит президента Германии в Тростенец показал нашу ответственность за них.