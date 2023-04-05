В Беловежской пуще насчитали 730 зубров

Новости Беларуси. В Беловежской пуще закончили зимний учет зубров. Их стало на 27 больше, чем в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беловежской пуще закончили зимний учет зубров. Их стало на 27 больше, чем в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Численность стада теперь 730 особей. Цифра достаточно точная. Ведь за животными наблюдали на протяжении нескольких месяцев. Причем с квадрокоптера. Результаты свидетельствуют о том, что тенденция ежегодного увеличения численности зубров в Беловежской пуще сохраняется.