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В Беловежской пуще насчитали 730 зубров

05 апреля 2023 07:31
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Новости Беларуси. В Беловежской пуще закончили зимний учет зубров. Их стало на 27 больше, чем в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беловежской пуще насчитали 730 зубров-1

Численность стада теперь 730 особей. Цифра достаточно точная. Ведь за животными наблюдали на протяжении нескольких месяцев. Причем с квадрокоптера. Результаты свидетельствуют о том, что тенденция ежегодного увеличения численности зубров в Беловежской пуще сохраняется.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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