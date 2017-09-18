В Беларуси завершен подготовительный этап к проведению кампании вакцинации против гриппа. Что включает в себя эта подготовка?

Середина сентября – самое время подготовить свой организм к зиме. Летом мы запасались витаминами из овощей, ягод и фруктов. Из осенних мер профилактики — традиционная вакцинация от гриппа. О прививках мы сегодня поговорим с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гость программы – доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук – Никита Соловей.

В СМИ поступила информация: в Республике Беларусь завершен подготовительный этап к проведению кампании вакцинации против гриппа. Что включает в себя эта подготовка?

Никита Соловей, доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук:

На сегодняшний день подготовительный этап, действительно, завершён, и он включает в себя определение, во-первых, тех самых вирусов гриппа, которые будут циркулировать в данном эпидемическом сезоне. Данный этап включает закупку необходимого количества вакцин в медицинские учреждения в нашей республике и определение, во-первых, тех важнейших контенгентов пациентов, которым вакцинация будет обязательна. Хотя вакцинация проводится всем пациентам, которые желают её выполнить. Любой пациент нашеё республики может обратиться в учреждение здравоохранения, и ему сделают вакцинацию. Другое дело, что медицинские работнки особенно тщательно отслеживают те группы пациентов, которым вакцинация показана и не побоюсь утверждать этого слова, зачастую, по жизненным показаниям. Прежде всего, это лица пожилого возраста. Это лица с тяжёлыми формами сопуствующих заболеваний, в первую очередь, с храническими бронхо-лёгочными паталогиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это, безусловно, беременные женщины. Это дети, в возрасте, до шести месяцев до пяти лет и иммунокомпрометированные пациенты. Например, получающие препараты, снижающие функции их иммунной системы.

На сегодняшний день во всем мире налажена система мониторинга с циркулирующими вирусами гриппа. Мы пользуемся тем, что в странах в тропических регионов вирус гриппа практически встречается на протяжении всего года. Грипп приходит гораздо раньше в Северном полушарии. На сегодняшний день эта глобальная система мониторинга позволяет своевременно за полгода до подъёма заболеваемости в среднем определить именно те вирусы гриппа, которые с очень высокой точностью будут циркулировать в том числе на нашей территории. На сегодняшний день мы не ожидаем ничего нового по циркулирующим вирусам гриппа. Скорее всего, это будет вирус А: H1, N1, H3, N2, который будет превалировал в структуре заболеваемости данной инфекции в прошлом году и вирус гриппа В.

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