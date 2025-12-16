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В Беларуси запустят цифровую систему разрешений ЕКМТ для грузоперевозок

16 декабря 2025 10:42
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В Беларуси проходит цифровизация транспортной сферы. С 1 января 2026 года в стране начнет действовать цифровая система разрешений Европейской конференции министров транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси запустят цифровую систему разрешений ЕКМТ для грузоперевозок-2

Касается нововведение грузоперевозок. Бортовые журналы на бумажном носителе заменят на цифровые. Контролировать их использование будут таможенные органы и транспортная инспекция. Доступ к цифровой системе можно получить через веб-портал и мобильное приложение. С ее помощью формируется документ, который позволяет беспрепятственно осуществлять международные перевозки грузов (в том числе транзитные) по территории других стран-участниц. К слову, система объединяет более 40 государств.

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