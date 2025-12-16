Всё идёт из глубинки! Делегат ВНС Виктор Бобков рассказал о ключевых приоритетах пятилетки

Стратегия и тактика Беларуси во внешней политике и в решении вопросов внутренней повестки. Эта декабрьская неделя определит трек нашего развития на ближайшее пятилетие. Беларусь в преддверии важнейшего общественно-политического события. 18-19 декабря Минск примет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВНС – площадка, где национальная повестка становится делом каждого. Главная цель – повышение качества жизни белорусов. От инфраструктуры и кадров до технологического обновления и поддержки людей. Именно комплексное развитие территорий является фундаментом для социально-экономического развития регионов. В этом уверен председатель Долгопольского сельсовета Виктор Бобков. Его инициативы легли в основу предложений к ВНС.

В столице соберутся делегаты из всех регионов страны, чтобы вместе выработать пошаговый план. В центре внимания – Послание Президента белорусскому народу и Парламенту, а также важнейший прогнозный документ – программа социально-экономического развития Беларуси до 2030 года.

Виктор Бобков, председатель Долгопольского сельсовета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Как делегат Всебелорусского народного собрания вижу перед собой огромную ответственность перед принятием ответственных законов. Потому что программа, которую мы примем, мы будем жить согласно ей, действовать согласно ей. И результаты оценок мы, конечно же, получим от наших граждан. Семь направлений, и все они очень важны для государства, для экономики, для жизни людей, для будущего нашей страны.

Одно из приоритетных – это развитие крепких регионов, потому что все идет из глубинки. Мы пашем земли, мы сеем зерно, мы убираем хлеб, мы кормим страну. Мы работаем над продовольственной безопасностью страны.

Сильные регионы, цифровая трансформация, повышение конкурентоспособности белорусских предприятий, а еще импортозамещение и ускорение технологического развития – эти и другие вопросы станут предметом обсуждений делегатов ВНС.