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В Беларуси всегда было много выдающихся ученых: в Гомеле в Год науки стартовал цикл открытых лекций

02 февраля 2017 06:21
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Новости Беларуси. Лицом к лицу с профессором. В Гомеле в Год науки стартовал уникальный проект. На протяжении ближайших 11 месяцев гомельчанам предлагается обсудить самые острые научные проблемы и просто узнать мнение по самым животрепещущим вопросам у 18 выдающихся белорусских ученых.

Цикл открыла встреча с доктором филологических наук, профессором Иваном Штейнером, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Иван Штейнер, доктор филологических наук, профессор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
У Беларусі заўсёды было шмат выбітных навукоўцаў. Той жа Наркевіч-Ёдка, які першым на планеце падымаў пытання электрычнасці, Стэповіч, які першы прапанаваў шматступенчатую ракету. У нас столькі талентаў, толькі мы неяк сваіх не бачым і не цэнім.

Организовать встречи взяла на себя крупнейшая библиотека юго-востока страны. Благодаря таким открытым лекциям слушатели имеют возможность узнать что-то новое и расширить свой кругозор.

# общество # Год науки # Иван Штейнер

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