Прямой эфир

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении участников экстремистского прямого эфира

03 октября 2023 07:52
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено следователями в отношении участников прямой трансляции, организованной представителями так называемого объединенного переходного кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении участников экстремистского прямого эфира-1

Подозреваемыми являются порядка 60 человек. Суд Центрального района Минска этот видеоконтент признал экстремистским, а все участники преступной прямой трансляции устанавливаются.

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении участников экстремистского прямого эфира-4

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД:
12-часовой эфир с рассуждениями находящихся в розыске преступников и других деструктивных личностей транслировался на YouTube-каналах радикалов, покинувших Республики Беларусь. Мероприятие, завуалированное под сбор средств для осужденных якобы политическим мотивом белорусов, организаторы провели с целью привлечения денег для личной материальной подпитки. По их заявлению, они получили более 500 тысяч евро.

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении участников экстремистского прямого эфира-7

Так, в очередной раз беглые подставили людей под уголовное преследование. За финансирование экстремистской деятельности подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

# Судебная система Беларуси # общество # Евгений Пилецкий # Фотофакт

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