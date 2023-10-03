В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении участников экстремистского прямого эфира

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено следователями в отношении участников прямой трансляции, организованной представителями так называемого объединенного переходного кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемыми являются порядка 60 человек. Суд Центрального района Минска этот видеоконтент признал экстремистским, а все участники преступной прямой трансляции устанавливаются.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД:

12-часовой эфир с рассуждениями находящихся в розыске преступников и других деструктивных личностей транслировался на YouTube-каналах радикалов, покинувших Республики Беларусь. Мероприятие, завуалированное под сбор средств для осужденных якобы политическим мотивом белорусов, организаторы провели с целью привлечения денег для личной материальной подпитки. По их заявлению, они получили более 500 тысяч евро.