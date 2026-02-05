Фундамент для будущего в Союзном государстве. В Минске прошло заседание Научно-консультативного совета Парламентского собрания Беларуси и России. В центре внимания был вопрос сохранения общей истории двух государств. Эксперты выработали единые подходы в этом направлении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из приоритетов станет развитие современного музееведения. Речь идет о создании общих экспозиций и обновлении фондов. Не менее важная задача стоит перед системой образования: в школах планируют активнее внедрять работу с подлинными архивными документами. Одной из ключевых площадок для диалога станет форум «Великое наследие – общее будущее». Он объединит историков и молодежь.

Александр Коваленя, заместитель руководителя отделения Научно-консультативного совета Парламентского собрания Беларуси и России по вопросам сохранения и защиты исторической памяти – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси:

За наше сотрудничество с Россией мы издали многотомное издание «Страна в огне», в котором три тома посвящены документальным источникам, и два тома у нас – это рассказ о тех событиях, в которых участвовали и Беларусь, и Россия, и украинцы, и все бывшие народы республик Советского Союза.

Помимо просветительских проектов, запланирована и серьезная научная работа. Продолжится поиск новых форм увековечивания памяти героев. В Союзном государстве планируют учредить специальную премию. Ее будут вручать за значительный вклад в сохранение исторической памяти и активную патриотическую работу.