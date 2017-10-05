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В Беларуси в 2018 году отремонтируют 7000 километров местных дорог

05 октября 2017 20:08
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Новости Беларуси. Эту проблему 5 октября обсудили эксперты со всех регионов страны. Из 70 тысяч километров шоссе местного значения 20 тысяч километров требуют первоочередного восстановления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предыдущие годы основное внимание специалисты уделяли республиканским автострадам, теперь пришло время «подтянуть» до их уровня и проселочные.

В Беларуси в 2018 году отремонтируют 7000 километров местных дорог-1

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы сравниваем сейчас цену, качество, долговечность. Вот это – главная задача, мы должны определить и таким образом выбрать технологию, саму оптимальную для наших климатических условий, для экономического эффекта, прежде всего.

То есть построить и хотя бы 25-30 лет не возвращаться к этому восстановительному периоду.

На импровизированном экспериментальном полигоне участники встречи ознакомились с инновационными способами укладки и восстановления дорог. Для обсуждения специалистов – сразу несколько вариантов проведения работ. Один из них – укладка оснований из материалов, укрепленных цементом и модифицирующими добавками. Они закупаются в Украине и России. Поручено наладить выпуск этих добавок в Беларуси.

# общество # Анатолий Калинин # Автодороги Беларуси # Фотофакт

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