В Беларуси в 2018 году отремонтируют 7000 километров местных дорог

Новости Беларуси. Эту проблему 5 октября обсудили эксперты со всех регионов страны. Из 70 тысяч километров шоссе местного значения 20 тысяч километров требуют первоочередного восстановления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В предыдущие годы основное внимание специалисты уделяли республиканским автострадам, теперь пришло время «подтянуть» до их уровня и проселочные.
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы сравниваем сейчас цену, качество, долговечность. Вот это – главная задача, мы должны определить и таким образом выбрать технологию, саму оптимальную для наших климатических условий, для экономического эффекта, прежде всего.
То есть построить и хотя бы 25-30 лет не возвращаться к этому восстановительному периоду.
На импровизированном экспериментальном полигоне участники встречи ознакомились с инновационными способами укладки и восстановления дорог. Для обсуждения специалистов – сразу несколько вариантов проведения работ. Один из них – укладка оснований из материалов, укрепленных цементом и модифицирующими добавками. Они закупаются в Украине и России. Поручено наладить выпуск этих добавок в Беларуси.