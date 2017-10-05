В Беларуси в 2018 году отремонтируют 7000 километров местных дорог

Новости Беларуси. Эту проблему 5 октября обсудили эксперты со всех регионов страны. Из 70 тысяч километров шоссе местного значения 20 тысяч километров требуют первоочередного восстановления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предыдущие годы основное внимание специалисты уделяли республиканским автострадам, теперь пришло время «подтянуть» до их уровня и проселочные.