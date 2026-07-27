В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа

С 1 августа в Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта важная социальная мера направлена на поддержание уровня жизни граждан. Для каждой категории норматив устанавливается отдельно.

Так, для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит свыше 574 рублей. Для пенсионеров – более 380. Что касается детей, то для самых маленьких (до 3 лет) сумма превышает 326 рублей. Для детей от 3 до 6 лет – чуть более 437, а для подростков от 6 до 12 лет – свыше 519 рублей.

Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

С 1 августа вырастут размеры всех государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Перерасчет производится в связи с ростом среднемесячной зарплаты в стране и увеличением бюджета прожиточного минимума. Например, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, если, допустим, первый ребенок в семье, то этот размер составит с 1 августа 1057 рублей в месяц. Если в семье двое или более детей, если ребенок до 3 лет, размер пособия по уходу за ребенком составит 1208 рублей.

С ростом бюджета прожиточного минимума увеличиваются также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.