Прямой эфир

В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа

27 июля 2026 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 1 августа в Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта важная социальная мера направлена на поддержание уровня жизни граждан. Для каждой категории норматив устанавливается отдельно.

Форма, ручки, тетрадки – во сколько обойдется собрать школьника к 1 сентября?

В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа-2

Так, для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит свыше 574 рублей. Для пенсионеров – более 380. Что касается детей, то для самых маленьких (до 3 лет) сумма превышает 326 рублей. Для детей от 3 до 6 лет – чуть более 437, а для подростков от 6 до 12 лет – свыше 519 рублей.

В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа-4

Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
С 1 августа вырастут размеры всех государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Перерасчет производится в связи с ростом среднемесячной зарплаты в стране и увеличением бюджета прожиточного минимума. Например, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, если, допустим, первый ребенок в семье, то этот размер составит с 1 августа 1057 рублей в месяц. Если в семье двое или более детей, если ребенок до 3 лет, размер пособия по уходу за ребенком составит 1208 рублей.

С ростом бюджета прожиточного минимума увеличиваются также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.

# Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь # Светлана Коваль # Пособие при рождении детей

Другие новости рубрики

Все новости
Турчин встретился с полномочным представителем Президента России Игорем Щёголевым
27 июля 2026 13:53

Турчин встретился с полномочным представителем Президента России Игорем Щёголевым

Беларусь намерена задействовать весь потенциал для расширения сотрудничества с Калужской областью
27 июля 2026 13:44

Беларусь намерена задействовать весь потенциал для расширения сотрудничества с Калужской областью

Промышленная кооперация и АПК: губернатор Калужской области рассказал о новых проектах с Беларусью
27 июля 2026 13:42

Промышленная кооперация и АПК: губернатор Калужской области рассказал о новых проектах с Беларусью