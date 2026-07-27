В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа

С 1 августа в Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта важная социальная мера направлена на поддержание уровня жизни граждан. Для каждой категории норматив устанавливается отдельно.
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Так, для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит свыше 574 рублей. Для пенсионеров – более 380. Что касается детей, то для самых маленьких (до 3 лет) сумма превышает 326 рублей. Для детей от 3 до 6 лет – чуть более 437, а для подростков от 6 до 12 лет – свыше 519 рублей.
Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
С 1 августа вырастут размеры всех государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Перерасчет производится в связи с ростом среднемесячной зарплаты в стране и увеличением бюджета прожиточного минимума. Например, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, если, допустим, первый ребенок в семье, то этот размер составит с 1 августа 1057 рублей в месяц. Если в семье двое или более детей, если ребенок до 3 лет, размер пособия по уходу за ребенком составит 1208 рублей.
С ростом бюджета прожиточного минимума увеличиваются также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.