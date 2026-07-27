Турчин встретился с полномочным представителем Президента России Игорем Щёголевым

Взаимоотношения между Беларусью и Центральным федеральным округом России находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр нашей страны во время встречи с полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – вопросы сотрудничества в строительстве и сельском хозяйстве, кооперационного взаимодействия, поставок белорусской техники. Центральный федеральный округ России – основной партнер Беларуси. Постоянные контакты на уровне правительств приносят результат – растет не только взаимный товарооборот, но и укрепляются культурные связи, реализуются совместные проекты и развивается кооперация.