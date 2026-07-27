Прямой эфир

Турчин встретился с полномочным представителем Президента России Игорем Щёголевым

27 июля 2026 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Взаимоотношения между Беларусью и Центральным федеральным округом России находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр нашей страны во время встречи с полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин встретился с полномочным представителем Президента России Игорем Щёголевым-2

В центре внимания – вопросы сотрудничества в строительстве и сельском хозяйстве, кооперационного взаимодействия, поставок белорусской техники. Центральный федеральный округ России – основной партнер Беларуси. Постоянные контакты на уровне правительств приносят результат – растет не только взаимный товарооборот, но и укрепляются культурные связи, реализуются совместные проекты и развивается кооперация.

# Беларусь-Россия # Александр Турчин

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь намерена задействовать весь потенциал для расширения сотрудничества с Калужской областью
27 июля 2026 13:44

Беларусь намерена задействовать весь потенциал для расширения сотрудничества с Калужской областью

Промышленная кооперация и АПК: губернатор Калужской области рассказал о новых проектах с Беларусью
27 июля 2026 13:42

Промышленная кооперация и АПК: губернатор Калужской области рассказал о новых проектах с Беларусью

Лукашенко предложил России объединить усилия в сфере биотехнологий
27 июля 2026 13:32

Лукашенко предложил России объединить усилия в сфере биотехнологий