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Беларусь намерена задействовать весь потенциал для расширения сотрудничества с Калужской областью

27 июля 2026 13:44
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От сельского хозяйства до машиностроения. Беларусь намерена задействовать весь потенциал для расширения сотрудничества и увеличения товарооборота с Калужской областью. Об этом было заявлено во время встречи заместителя премьер-министра нашей страны Александра Терехова с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь намерена задействовать весь потенциал для расширения сотрудничества с Калужской областью-2

Белорусские специалисты уже много лет возводят жилые кварталы, школы и детские сады в российском регионе. Стороны сотрудничают и в сельском хозяйстве. Одна из перспективных точек экономического роста – производство агродронов. Такие технологии позволят не только увеличить урожай, но и расширят промышленную кооперацию. А это приоритет в межгосударственном взаимодействии. 

Рассматривается вопрос строительства молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования белорусского производства. Также отечественные производители планируют поставлять в Калужскую область различные виды техники. 

Белорусские машиностроители готовы предложить комплексные решения по обновлению городского пассажирского транспорта, а также по поставкам широкой линейки сельскохозяйственной и специальной техники. 

Кроме того, Национальная академия наук Беларуси и Калужская область намерены сотрудничать в птицеводческой генетике. Такое решение позволит снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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