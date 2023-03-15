В Беларуси усилят правовую защиту потребителей банковских услуг

Новости Беларуси. Потребители банковских услуг получат больше правовой защиты. Обезопасить клиентов призван соответствующий законопроект. Документ 15 марта прошел первое чтение в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, вводятся запреты на повышение банками процентов при просрочке платежей по кредитам и ограничение по суммам пеней. Кроме того, устанавливается срок досрочного погашения возврата займа при несвоевременном внесении средств – документом определен трехмесячный период после уведомления физического лица.

Виталий Васюков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кроме того, расширяются полномочия Национального банка, как в регулировании банковской деятельности, так и контроля за совершением банковских операций непосредственно банками, соблюдение ими норм законодательства, как в части соблюдения лицензионных положений, так и в части легализации доходов, полученных преступным путем.