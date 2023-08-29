«В Беларуси такого не было». В Национальном аэропорту прошли учения

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск прошли крупномасштабные учения. По легенде, командир борта, терпящего бедствие, запросил разрешение на экстренную посадку. На место моментально выдвигаются спасательные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По регламенту время прибытия в любую точку аэродрома – не более 3 минут. Среди поставленных задач: эвакуация экипажа и пассажиров, перемещение поврежденного воздушного судна, тушение различных видов пожаров. К этому моменту в развернутом полевом медицинском лагере уже готовы принимать пострадавших. Кого-то в больницу забирает карета скорой помощи, но самых тяжелых пациентов перевозят вертолетом МЧС. Любая ошибка может стоить человеческой жизни, гласит мировой опыт.

Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта Минск:

В Минске такого не было, в Беларуси такого тоже не было. И анализируем мировую практику: Российской Федерации, дальнего зарубежья. Бывает, как правило, при посадке, при жесткой посадке, тем более, если отказал двигатель, возможен розлив топлива. В дальнейшем, если его не локализовать, получается возгорание воздушного судна, спасти пассажиров будет гораздо сложнее. Хотя опять же наши аварийно-спасательный расчеты укомплектованы всем необходимом, чтобы не быть в огне и вовремя прийти на помощь пассажирам.