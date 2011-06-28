В Беларуси стартует Республиканский мониторинг работы госорганов с обращениями граждан и юрлиц

Такая проверка проводится по поручению Президента. В течение недели во всех регионах страны и Минске будут работать семь межведомственных рабочих групп. Их возглавят глава Администрации Президента, председатель комитета госконтроля, госсекретарь Совета Безопасности, генпрокурор и их заместители.

Основной акцент во время мониторинга будет сделан на изучении и разрешении наиболее острых проблем населения. С этой целью каждая межведомственная группа проведет в регионе выездные приемы граждан.

В эти же дни помощники Президента, главные инспекторы по областям и городу Минску в своих регионах, встретятся с гражданами и по возможности окажут помощь в решении насущных проблем. Все поступившие устные и письменные обращения возьмут на контроль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».