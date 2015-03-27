В Беларуси стартовала патриотическая акция «Письмо Победителю!»

Новости Беларуси. 4 мая на телеканале СТВ стартует масштабный телемарафон, посвященный 70-летию Великой Победы. Одна из интересных задумок этого проекта — будут зачитаны письма современной молодежи к бойцам фронтовых 40-ых. Эту патриотическую акцию совместно с БРСМ и пионерской организацией 27 марта начал СТВ. Написать свое послание из настоящего солдатам-победителям могут студенты и школьники, и те, кто защищает Родину сегодня.

Егор Андрейчиков учиться в 6 классе столичной школы. В свои 12 лет он знает, что прадедушка принимал участие в Великой Отечественной войне. Был человеком мужественным и решительным. Сегодня благодаря совместной акции нашего телеканала и БРСМ Егор впервые напишет послание тому, кого никогда не видел, но слышал так много.

Егор Андрейчиков, ученик №69 школы Минска:

Я написал своему прадедушке Якову. Хотел сказать спасибо за то, что воевал. Я понимаю, как ему было очень тяжело, но он воевал до последних сил.

Каждое послание — история, у которой есть реальный герой и современный автор. Эти письма станут лучшим подтверждением того, что история о Великой Победе живет в памяти людей. Она им нужна.

Виктория Меннанова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Любой желающий может написать слова благодарности в виде письма своим прадедам, незнакомым людям, которые участвовали в той страшной войне.

Максим Слиж, СТВ:

Оставляют свои послания участники акции на листах, специально разработанных для проекта. Затем складывают их по принципу письма-треугольника. Именно в таком виде была фронтовая корреспонденция во время Великой Отечественной.

Продемонстрировал метод трансформации прямоугольника в фигуру с тремя высшими точками и ведущий телеканала СТВ Жанн Кодеба. В рамках акции он встретился со студентами филологического факультета БГУ. Будущим педагогам главная идея проекта пришлась по душе.

Жанн Кодеба, ведущий телеканала СТВ:

Наша задача с вами, естественно, не забывать этот подвиг. И передать это грядущим поколениям.

Пишут письма победителям по всей стране. В Брестской Крепости, там, где Великая Отечественная война сделала первые кровавые шаги — сегодня несут вахту памяти юнармейцы. Мальчишки и девчонки, которые ту войну видели только в кино, признаются — их «письма победителям» будут самыми искренними.

Екатерина Кумпель, учащаяся Брестского государственного колледжа связи:

Я бы хотела написать ветеранам «большое спасибо» за то, они победили, за то, что мы можем спокойно жить, работать, учиться. Хотелось бы пожелать им огромного здоровья, что бы они могли дальше общаться с молодежью, передавать им опыт.

С будущими офицерами ведущая нашего телеканала Елена Тихонович нашла общий язык всего за пару минут. И дело здесь не в профессиональных качествах. Память для курсантов военно-технического факультета БНТУ — дело святое. И каждый из них обязательно напишет письмо победителю, где расскажет о том, как это важно знать и помнить о настоящих героях.

Андрей Гордейчук, курсант военно-технического факультета БНТУ:

Она будет популярна, потому что с каждым годом, к сожалению, ветеранов становится все меньше, с каждым годом они нуждаются в большем внимании.

Принимать послания будут до конца апреля. Передать их можно секретарям первичных молодёжных организаций по месту учёбы, работы или службы, обязательно указав на обратной стороне письма личные данные автора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Тихонович, ведущая телеканала СТВ:

Я уверена, что телеканалу СТВ предстоит очень большая работа, потому что писем обязательно будет много. Я в этом не сомневаюсь. Мы выберем 70 лучших писем, их авторы не останутся без внимания, мы озвучим их истории.