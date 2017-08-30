В Беларуси сохраняется рекордно низкий уровень младенческой смертности

Новости Беларуси. По этому показателю республика занимает третье место мирового рейтинга. Цифры, конечно, связаны и с уровнем рождаемости. Сейчас в Беларуси проживает более 9,5 миллионов человек. За 2017 год приросли на 6000, но потенциал намного больше. Сейчас разрабатывается национальная концепция семьи.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы должны обеспечить сохранение репродуктивного здоровья. Это воспитание молодежи совместно с Министерством образованием. Это разработка национальной службы планирования семьи. Следующее – это создание условий для наблюдения беременных женщин. Родовспомогательных учреждений абсолютно достаточно в стране. У нас хорошие дороги, у нас полностью есть оснащение и машинами скорой помощи, реанимобилями.

Начинает работать санитарная авиация – вертолет (закуплен вертолетный модуль и проводится его монтаж и оснащение).

За десятки лет создана четкая система охраны материнства и детства. Сегодня врачи спасают даже 500-граммовых малышей вопреки самым сложным диагнозам. Берутся за дело в центре «Мать и дитя».