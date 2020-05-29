«Переживаем, но ходим». Как кафе и бары в Минске готовятся к возвращению посетителей?

Новости Беларуси. Минчане активно возвращаются в бары и кафе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как сделать это безопасно?

С наступлением лета кафе, бары, рестораны и закусочные вновь наполняются людьми. Для объектов торговли важно соблюсти меры безопасности. Все предметы, до которых можно дотронуться, обрабатывают дезрастворами, персонал работает в масках, на входе установлены устройства с антисептиком. И сами минчане по-прежнему следят за своей безопасностью.

Мне кажется, это классное времяпровождение. И кто сейчас ходит – мне кажется, это тоже здорово. То есть у каждого своя позиция. Я лично, наверное, стараюсь больше времени проводить дома.