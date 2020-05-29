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«Переживаем, но ходим». Как кафе и бары в Минске готовятся к возвращению посетителей?

29 мая 2020 16:06
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Новости Беларуси. Минчане активно возвращаются в бары и кафе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как сделать это безопасно?

«Переживаем, но ходим». Как кафе и бары в Минске готовятся к возвращению посетителей?-1

С наступлением лета кафе, бары, рестораны и закусочные вновь наполняются людьми. Для объектов торговли важно соблюсти меры безопасности. Все предметы, до которых можно дотронуться, обрабатывают дезрастворами, персонал работает в масках, на входе установлены устройства с антисептиком. И сами минчане по-прежнему следят за своей безопасностью.

«Переживаем, но ходим». Как кафе и бары в Минске готовятся к возвращению посетителей?-4

Мне кажется, это классное времяпровождение. И кто сейчас ходит – мне кажется, это тоже здорово. То есть у каждого своя позиция. Я лично, наверное, стараюсь больше времени проводить дома.

«Переживаем, но ходим». Как кафе и бары в Минске готовятся к возвращению посетителей?-7

Переживаем, но ходим. В общественных местах, торговых центрах маски надеваем, а на улице без масок.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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