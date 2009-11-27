В Беларуси разрешат заводскую тонировку авто

Проект указа уже находится на разработке в Правительстве.

20 ноября Президент дал соответствующее распоряжение. Речь идет о затемнении задних и задних боковых стекол транспорта в соответствии с международным стандартом. Ездить на таких автомобилях разрешат уже в ближайшее время.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Прорабатываем мировую практику, делаем все для человека, но при этом смотрим на безопасность дорожного движения. В начале следующего года мы поставим точку в этом вопросе. Я получил поручение совета министров, прорабатываем этот вопрос, определены конкретные сроки и на следующей неделе я дам исчерпывающий ответ.