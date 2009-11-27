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В Беларуси разрешат заводскую тонировку авто

27 ноября 2009 19:47
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Проект указа уже находится на разработке в Правительстве.

20 ноября Президент дал соответствующее распоряжение. Речь идет о затемнении задних и задних боковых стекол транспорта в соответствии с международным стандартом. Ездить на таких автомобилях разрешат уже в ближайшее время.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Прорабатываем мировую практику, делаем все для человека, но при этом смотрим на безопасность дорожного движения. В начале следующего года мы поставим точку в этом вопросе. Я получил поручение совета министров, прорабатываем этот вопрос, определены конкретные сроки и на следующей неделе я дам исчерпывающий ответ.

# общество

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