Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывают новое лекарство для лечения рака печени и почек. Об этом сообщили 21 марта в Минске белорусские ученые.

Сегодня эти заболевания тяжело поддаются лечению, а хирургическое вмешательство не всегда дает результат. Поэтому врачи взялись за разработку нового препарата.

Параллельно наши специалисты работают над тем, чтобы заменить дорогие импортные лекарства, стоимость которых иногда достигает десятков тысяч долларов, собственными аналогами. Необходимость в дженериках сегодня особенно ощущается в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Тумеля, начальник управления организации производства и перспективного развития Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Беларуси:

В 2016 году мы задумались над проблемой лечения гепатита С, точнее сказать, над наличием в Республике Беларусь препаратов собственного производства для лечения этого заболевания. Цена оригинального препарата на сегодняшний день – 16 000 долларов за упаковку. Мы рассчитываем, что более чем в 10 раз снизится стоимость лечения с выходом на рынок белорусского препарата.

Как сообщили сегодня в Минске, белорусские фармацевты планируют приступить к инновационному производству инсулина в картриджах. Пробный вариант уже получен. Сейчас просчитывается экономическая составляющая, то есть за какое время мы сможем окупить затраты на создание такого производства.