В Беларуси разрабатывается концепция развития пенсионной системы до 2015 года

Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Одна из ключевых идей – создать более привлекательные условия для тех, кто отложил выход на пенсию и продолжил работу.

На начало года в республике насчитывалось около 2,5 миллионов пенсионеров. И каждый пятый из них трудится.

Система работает стабильно, пособия выплачиваются своевременно. В 2011 году проведены три перерасчета трудовых пенсий, минимальные и социальные повышались четырежды. В 2012 году, в соответствии с указом Президента, перерасчеты трудовых пенсий будут ежеквартальными в связи с ростом средней заработной платы.

Договоры о пенсионном обеспечении Беларусь прорабатывает с Чехией, Польшей, Эстонией и Азербайджаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.