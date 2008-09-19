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В Беларуси расследуют причины повреждения двигателя военно-транспортного самолета ИЛ-76

19 сентября 2008 16:44
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ЧП произошло в августе во время совместных учений военно-воздушных сил и войск ПВО на российском полигоне Ашулук. В масляной системе нашли железную стружку. Перегон аварийного борта на аэродром в Мачулищи едва не привел к аварии. Экипажу стоило большого труда сохранить управление. Поврежденный двигатель сейчас изучают эксперты. Это уже не первый подобный случай. Три года назад с такой же проблемой столкнулся другой транспортник.
# общество

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