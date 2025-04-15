Яркая игра и рекордное количество команд – в Минске продолжаются республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Вслед за девушками в борьбу за трофей вступили юноши 2011-2012 годов рождения. Всего 27 коллективов со всех уголков страны. На предварительном этапе команды разбиты на 6 групп. Лучшие продолжат борьбу в финальном раунде, он стартует 17 апреля. Высокий класс показывают многие команды, среди фаворитов – гандболисты Республиканского центра олимпийского резерва и спортивной школы имени Спартака Мироновича. Также отметим уверенную победу дружины из Белыничей над командой из Ошмян со счетом 31:15.

Ирина Царанок, тренер команды ДЮСШ (Белыничи):

Довольна, как мальчики сегодня сыграли. То, что я просила, не все выполнили, но молодцы. В защите хорошо сыграли и забили то, что хотели. Поэтому, наверное, такой результат и получился. Очень довольны, что приехали. Игровая практика для мальчиков, конечно, важна. Хороший турнир. Я думаю, что должны продолжаться такие соревнования.