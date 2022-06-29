В Беларуси появится закон, по которому можно будет увеличить свой участок за счёт пустыря

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей дали зеленый свет законопроекту по вопросам земельных отношений. Документ принят во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно ему, большие права получают регионы. Регулирование оборота земель передается местным властям. Они будут устанавливать, сколько сельхозугодий может находиться в собственности одного человека. На земле можно будет развивать бизнес и фермерство. Что касается собственников, которые захотят расширить границы своих владений за счет пустыря, то они смогут приобрести заброшенный участок по соседству. Законодатели считают, что это еще один шаг к свободной купле-продаже.

Николай Шевчук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Согласно новой Конституции, часть полномочий передана органам на местах, часть полномочий – правительству. За Президентом же остаются стратегические вопросы, которые обеспечивают безопасность страны, – это земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли.

По закону вводятся особые нормы, предупреждающие спекуляцию земли или явную скупку одним человеком чрезмерного количества сельхозугодий. В частности это касается земель пригородных районов Минска и областных центров.