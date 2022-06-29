Прямой эфир

В Беларуси появится закон, по которому можно будет увеличить свой участок за счёт пустыря

29 июня 2022 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей дали зеленый свет законопроекту по вопросам земельных отношений. Документ принят во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси появится закон, по которому можно будет увеличить свой участок за счёт пустыря-1

Согласно ему, большие права получают регионы. Регулирование оборота земель передается местным властям. Они будут устанавливать, сколько сельхозугодий может находиться в собственности одного человека. На земле можно будет развивать бизнес и фермерство. Что касается собственников, которые захотят расширить границы своих владений за счет пустыря, то они смогут приобрести заброшенный участок по соседству. Законодатели считают, что это еще один шаг к свободной купле-продаже.

В Беларуси появится закон, по которому можно будет увеличить свой участок за счёт пустыря-4

Николай Шевчук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Согласно новой Конституции, часть полномочий передана органам на местах, часть полномочий – правительству. За Президентом же остаются стратегические вопросы, которые обеспечивают безопасность страны, – это земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли.

По закону вводятся особые нормы, предупреждающие спекуляцию земли или явную скупку одним человеком чрезмерного количества сельхозугодий. В частности это касается земель пригородных районов Минска и областных центров.

# Закон # общество # Николай Шевчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обратишь внимание именно на неё. Каких женщин выбирает консультант конкурсов красоты?
29 июня 2022 15:03

Обратишь внимание именно на неё. Каких женщин выбирает консультант конкурсов красоты?

Зоопарк с дикими и подворье с домашними животными. Какие туристические места есть на территории Березинского заповедника?
29 июня 2022 15:00

Зоопарк с дикими и подворье с домашними животными. Какие туристические места есть на территории Березинского заповедника?

Можно ли использовать воду из болота в качестве косметического средства? Попробовали на себе и делимся результатом
29 июня 2022 14:51

Можно ли использовать воду из болота в качестве косметического средства? Попробовали на себе и делимся результатом