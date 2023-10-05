Новости Беларуси. В Беларуси появится центр по изучению таджикского языка и культуры этой страны. Об этом договорились министры образования двух стран на втором Форуме ректоров учреждений высшего образования. Мероприятие прошло на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобный центр белорусского языка и инновационных технологий уже работает в Душанбе. Он действует на совместном факультете Таджикского национального университета с вузами Беларуси. Кроме того, стороны намерены проводить летние лагеря по обмену, чтобы молодежь могла делиться опытом, знаниями, знакомиться с культурой и обычаями другой страны, налаживать контакты со сверстниками. Все это вошло в план совместных действий, который министры подписали на ближайшие пару лет.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Сегодня мы констатируем то, что сотрудничество в области образования, науки, молодежной политики между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан развиваются очень динамично. Немаловажный аспект – взаимодействие и развитие между нашим профессорско-преподавательским составом. Здесь, наверное, приоритеты сходятся. Подготовка в первую очередь педагогических кадров является одним из важнейших приоритетов развития системы образования как нашей страны, так и Республики Таджикистан.

Участие в форуме приняли ректоры более полусотни вузов Беларуси и Таджикистана. Основными темами для обсуждения стали обмен образовательными технологиями и методиками обучения, педагогическим опытом.

Сайфиддин Давлатзода, ректор Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава (Таджикистан):

Мы очень рады, что то, что планировалось на первом форуме в прошлом году в Республике Таджикистан и сегодня в Республике Беларусь, планировались новые шаги, новые идеи, новые платформы взаимодействия, взаимоотношения в сферах образования и науки.

Двустороннее сотрудничество в сфере образования и науки между Беларусью и Таджикистаном будет активно развиваться. В 2024 году пройдут Международная академическая неделя «Беларусь-Таджикистан» и фестиваль студенческой молодежи.