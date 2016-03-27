Прямой эфир

В Беларуси полтора миллиона представителей католической конфессии встретили Пасху

27 марта 2016 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси полтора миллиона представителей католической конфессии, второй по численности в нашей стране, встретили этой ночью Пасху. Светлое Христово Воскресение празднуют 27 марта католики и протестанты. Это главный день в церковном календаре, он является символом надежды и веры.

Христиане отмечают Пасху с особым торжеством и радостью, приветствуя друг друга словами «Христос воскрес!» Праздничные богослужения проходят во всех костелах страны.

Христиан, отмечающих Воскресение Христово, поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Пасхальные дни наполнены торжеством и светом христианской любви. Великий праздник вновь призывает задуматься над смыслом жизни, осознать высокое предназначение человека. Это время искренней молитвы, добрых поступков и милосердных дел. Пусть радость Воскресения сопутствует каждому верующему в деле духовного совершенствования, содействует творческим приобретениям, всесторонне преображает нашу жизнь во имя высоких идеалов», – говорится в поздравлении. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, теплоты семейного очага, мира и согласия, успехов в трудовой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пасха-2016

Другие новости рубрики

Все новости
В День работников бытового обслуживания в Минске отметили лучших в данной отрасли
27 марта 2016 10:24

В День работников бытового обслуживания в Минске отметили лучших в данной отрасли

IV Фестиваль языков проходит в Минске: в белорусской столице звучат 55 языков мира
27 марта 2016 10:24

IV Фестиваль языков проходит в Минске: в белорусской столице звучат 55 языков мира

Директор УП «Городские бани» Владимир Крук – о новом режиме работы организации
26 марта 2016 18:40

Директор УП «Городские бани» Владимир Крук – о новом режиме работы организации