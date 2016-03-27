В Беларуси полтора миллиона представителей католической конфессии встретили Пасху

Новости Беларуси. В Беларуси полтора миллиона представителей католической конфессии, второй по численности в нашей стране, встретили этой ночью Пасху. Светлое Христово Воскресение празднуют 27 марта католики и протестанты. Это главный день в церковном календаре, он является символом надежды и веры.

Христиане отмечают Пасху с особым торжеством и радостью, приветствуя друг друга словами «Христос воскрес!» Праздничные богослужения проходят во всех костелах страны.

Христиан, отмечающих Воскресение Христово, поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Пасхальные дни наполнены торжеством и светом христианской любви. Великий праздник вновь призывает задуматься над смыслом жизни, осознать высокое предназначение человека. Это время искренней молитвы, добрых поступков и милосердных дел. Пусть радость Воскресения сопутствует каждому верующему в деле духовного совершенствования, содействует творческим приобретениям, всесторонне преображает нашу жизнь во имя высоких идеалов», – говорится в поздравлении. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, теплоты семейного очага, мира и согласия, успехов в трудовой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.