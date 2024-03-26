В Беларуси планируют построить порядка 800 станций обезжелезивания воды

Беларусь находится в благоприятных условиях по обеспеченности водными ресурсами. Природа способствует их накоплению и возобновлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего воды в нашей стране около 70 миллиардов кубометров, а используется только 2 процента. Но из-за того, что на подземные воды оказывают влияние как природные, так и антропогенные факторы, этот ресурс не всегда соответствует установленным требованиям.

Ольга Васнева, заместитель директора по науке филиала «Институт геологии» РУП «Научно-производственный центр по геологии»:

В подземных водах мы наблюдаем повышенное содержание железа, повышенное содержание марганца. Низкие, не соответствующие норме по ДК, содержания по фтору. То, что касается влияния антропогенных факторов, то чаще всего в подземных водах мы наблюдаем повышенное содержание нитрата.