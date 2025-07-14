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Сбор водолазных подразделений инженерных войск Вооружённых Сил проходит в Могилёвской области

14 июля 2025 07:59
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Чтобы усовершенствовать свое мастерство – сбор водолазных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил проходит в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор водолазных подразделений инженерных войск Вооружённых Сил проходит в Могилёвской области-2

Бойцы отрабатывают нормативы по разведке минно-взрывных заграждений, установленных в воде. Ведут поиск различных предметов, производят спиливание деревянных свай, распиловку металлических предметов.

Сбор водолазных подразделений инженерных войск Вооружённых Сил проходит в Могилёвской области-4

Антон Ляпич, руководитель водолазных спусков:
Здесь собрались со всей нашей республики военные водолазы, уже прошедшие первоначальную подготовку, имеющие разную квалификацию, разный опыт в водолазных работах. Здесь происходит между ними обмен опытом выполнения водолазных работ, теоретическая подготовка, практическое выполнение нормативов по специальной подготовке. В том числе в рамках сбора проходит заседание центральной водолазно-квалификационной комиссии, проверка знаний и присвоение подтверждения водолазных квалификаций. 

Помимо практики, бойцы повторяют теорию, разбирают сложные ситуации, которые могут возникнуть в ходе работы под водой. Также в ходе сборов у специалистов пройдут практические занятия в ночное время суток. Навыки военных водолазов часто востребованы. Аквалангисты-офицеры принимают участие и в обезвреживании трофеев времен Великой Отечественной: со дна водоемов извлекают гранаты и минометные мины, авиационные бомбы.

# Антон Ляпич

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