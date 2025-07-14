Сбор водолазных подразделений инженерных войск Вооружённых Сил проходит в Могилёвской области

Чтобы усовершенствовать свое мастерство – сбор водолазных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил проходит в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Ляпич, руководитель водолазных спусков:

Здесь собрались со всей нашей республики военные водолазы, уже прошедшие первоначальную подготовку, имеющие разную квалификацию, разный опыт в водолазных работах. Здесь происходит между ними обмен опытом выполнения водолазных работ, теоретическая подготовка, практическое выполнение нормативов по специальной подготовке. В том числе в рамках сбора проходит заседание центральной водолазно-квалификационной комиссии, проверка знаний и присвоение подтверждения водолазных квалификаций.

Помимо практики, бойцы повторяют теорию, разбирают сложные ситуации, которые могут возникнуть в ходе работы под водой. Также в ходе сборов у специалистов пройдут практические занятия в ночное время суток. Навыки военных водолазов часто востребованы. Аквалангисты-офицеры принимают участие и в обезвреживании трофеев времен Великой Отечественной: со дна водоемов извлекают гранаты и минометные мины, авиационные бомбы.